Die Jury von Best of Swiss Web hat für die elf Kategorien der Best of Swiss Web Awards die besten Projekte des Jahres gewählt. Diese Projekte haben sich im Jurierungsprozess von insgesamt 340 Projekteinschreibungen abgehoben und treten nun zur Masterwahl an.

Zur Wahl stehen in diesem Jahr die folgenden zehn Projekte. Sie alle haben im Urteil der Jury besonders gut abgeschnitten, schreibt die Organisation in einer Mitteilung.

Amigos

Wieder einmal keine Zeit gehabt, um einzukaufen? Über Amigos lässt man sich die Zutaten für Ihr Nachtessen von Menschen aus dem eigenen Quartier nach Hause liefern – und lernt so auch die Nachbarn besser kennen. Amigos soll das Einkaufen einfach, bequem und sozial machen.

Bauwerk Parkett – Relaunch

Bauwerk revolutioniert den Vertriebsweg und hat ein digitales Ökosystem geschaffen, das Kunden von der Inspiration bis zum Kaufprozess digital begleitet. Zum Projekt gehört der Relaunch der Responsive Website, Parkettfinder, Richtpreiskalkulator, Terminvereinbarung, Lead-Management-System und Verlegepartner-Login.

Edelweiss: Besser buchen

Wenn Ferienziele nicht täglich und nur saisonal angeflogen werden, führt eine Standardlösung für Online-Buchungen nicht zum Ziel. Deshalb startet der Kunde bei Edelweiss mit übersichtlichen Kalendern, Destinationen und alternativen Ideen – so innovativ und intuitiv, dass die Lust auf Ferien steigt.

Fifa World Cup 2018

Dank dem Ansatz «Fans First» und der strategischen Erweiterung von digitalen Sponsoring-Formaten für Partner, konnte die Fifa während der Fussball-WM 2018 nicht nur Millionen von Fans mit relevanten Inhalten auf Social Media, sondern auch ihre Sponsoren mit Millionen von Interaktionen begeistern.

Freitag City Guide Lines

Menschen, die unterwegs sind, brauchen Orientierung im fremden Stadtdschungel. Deshalb hat Freitag ein neuartiges Format entwickelt, das auf radikal subjektiven Tipps ausgesuchter, international bekannter Lokalhelden beruht: Das stadtelitengestützte Navigationssystem City Guide Lines.

Ibis Hotels – «Instagram Sitter»

Millennials können nicht ohne Smartphone – was gerade im Urlaub für Stress sorgt. Dank des neuen Service «Relax we post» sind die ibis Hotels wieder auf dem Radar der jungen Zielgruppe: Etablierte Influencer betreuen das Instagram-Profil des Gastes und er geniesst den Städtetrip ohne Stress.

Interdiscount – Konzept «Kundeninteresse»

Ein auf 250 Zielgruppen-Charakteristiken und über 200'000 Produkten abgestütztes, dynamisches Werbemittel-Konzept, das 100% programmatisch ausgespielt wird. Kurz, das Interdiscount «Kundeninteressenskonzept».

Public Eye: Schaut hin, wo nötig

Wenn Skandale und Missstände, in die Schweizer Unternehmen involviert sind, Schlagzeilen machen, hat nicht selten Public Eye die Hintergründe recherchiert und online bereits publiziert. Nach Aktualität, Relevanz und Themen gegliedert und in Reports analytisch vertieft. Verständlich und gut lesbar.

Smart Energy Link

Liip macht in Zusammenarbeit mit Smart Energy Link das Steuern, Verwalten und Abrechnen von Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch einfach. Werden Sie Teil der ökologisch nachhaltigen Stromrevolution der Schweiz.

Webshop Compona

Unter 40'000 Produkten mit wenigen Klicks das Richtige finden – der innovative Webshop von Compona macht's möglich. Mit dem Kunden im Zentrum und Beratung als Kernkompetenz.

Ziel von Best of Swiss Web ist die Förderung von Transparenz und Qualitätsstandards in der Schweizer Web- und Digital-Branche sowie das Angebot von attraktiven Networking-Gelegenheiten. Kernthema der Awards sind der Einsatz von Web- und Mobil-Technologien sowie die strategische und organisatorische Exzellenz in der digitalen Transformation. Mit den alljährlichen Awards werden jene Projekte und Unternehmen ausgezeichnet, die im Urteil der über 100 Mitglieder zählenden Expertenjury im Branchenvergleich zu den Besten gehören. (pd/log)