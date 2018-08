SNK: Das Tor zu den Schweizer Hochschulen

Die neue Website studyinswitzerland.plus ist der gemeinsame Informations- und Promotionskanal der Schweizer Hochschulen für ausländische Studierende. Sie bietet einen ebenso attraktiven wie informativen Zugang zur Hochschullandschaft Schweiz. Neben generellen Infos zu den drei Hochschultypen, werden alle Schweizer Hochschulen mit einem eigenen Profil präsentiert. Als «Plus» bietet die Website Fakten zu Themen wie Arbeitsmarktfähigkeit und wissenschaftlicher Qualität, wichtige Daten und Termine sowie vielfältige praktische Details rund um das Studieren und Leben in der Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.

In Zusammenarbeit mit Swissuniversities entwickelte SNK die strategische Positionierung und Personas, um die neue Website möglichst genau auf die Bedürfnisse und das Onlineverhalten der relevanten Zielgruppen auszurichten. Das Resultat: studyinswitzerland.plus ermöglicht mit einem dynamischen Eingabefeld eine schnelle, effiziente Suche und lädt gleichzeitig mit Teaser-Kacheln zum spontanen Stöbern und Entdecken ein.

In Anlehnung an das in den 1950er-Jahren entwickelte «Swiss Design», schaffen die Helvetica und ein strenger Raster ein aufgeräumtes, minimalistisches Layout. Ein bunter Mix von Bild, Typografie, Film und Illustration unterstreicht die vielzähligen Möglichkeiten der Hochschullandschaft und die kulturelle Vielfalt der Schweiz.

Zur Bewerbung der Website an internationalen Bildungsmessen hat SNK zusätzlich ein grossformatiges Faltplakat gestaltet und illustriert, das die Kachelstruktur und den Teasercharakter der Website spielerisch aufgreift.

Verantwortlich bei Swissuniversities: Aude Pacton (Bereichsleiterin Internationale Beziehungen), Vincenzo Ribi (Projektleiter); verantwortlich bei SNK Identities AG: Stephanie Pfenninger (Projektleitung und Beratung), Michael Okraj (Digitales Konzept), Israel Moreno (Leitung Design), Ali Herold (Illustration) Clau Isenring (Text, Konzept). (pd/cbe)