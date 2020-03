Der Box-Kampf des mexikanischen Superstars Canelo Alvarez Anfang Mai werde der erste global gestreamte Livesport-Anlass auf Dazn.

Der globale Sport-Streaming-Dienst Dazn will seine Präsenz im Jahr 2020 massiv ausbauen und im Laufe des Jahres in über 200 und damit einem Grossteil aller Länder und Regionen auf der Welt verfügbar sein. Wie der Livesport-Broadcaster in einer Mitteilung schreibt, führt er seine globale Expansionsstrategie, die im Jahr 2016 in Deutschland, Österreich und der Schweiz begann, damit weiter konsequent fort. Momentan ist Dazn neben der DACH-Region auch in Brasilien, Italien, Japan, Kanada, den USA sowie Spanien und damit in insgesamt neun Ländern auf vier Kontinenten verfügbar.

Das erste globale Dazn-Event, welches in allen Märkten gestreamt werden wird, ist der Boxkampf des mexikanischen Superstars Canelo Alvarez, der während des traditionellen «Cinco-de-Mayo»-Wochenendes stattfinden wird (in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai).

Dazn ist ein kostenpflichtiger Streamingdienst, der seit August 2016 betrieben wird und Sportübertragungen über Internet anbietet. (pd/eh)