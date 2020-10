Best of Swiss Web 2020: Der Jubiläumsanlass in 20 Bildern

Donnerstagabend in der Zürcher Samsung Hall: Viel Desinfektionsmittel, viele Gesichtsmasken und Zuschauer, die an den Tischen bleiben mussten. Der Hauptpreis des Abends, der «Master of Swiss Web 2020», ging an diesem Abend an MySwitzerland.com. Das von Schweiz Tourismus in Auftrag gegebene Projekt wurde umgesetzt durch Hinderling Volkart part of Dept und Unic (persoenlich.com berichtete).

Ebenfalls verliehen wurde der Goldbach Crossmedia Award: Gold ging an die Kampagne «Migros Ice Tea Beats» von Wunderman Thompson Switzerland für den Migros-Genossenschafts-Bund. Und als «Werber des Jahres 2020» gekürt wurde Martin Walthert, Chief Marketing Officer von Digitec Galaxus.