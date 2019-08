Das Echo auf die Ankündigung von Twitter-Ambassador Frank Bodin, eine Weiterbildung für die professionelle Nutzung von Twitter anzubieten, war gross (persoenlich.com berichtete). Nun ist es soweit: Der erste Ganztageskurs der Twitter-Academy Switzerland startet am 11. September um 9 Uhr in der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ), heisst es in einer Mitteilung.

Weil immer mehr Schweizer Unternehmen und Agenturen Twitter als Kommunikations- und Werbeplattform nutzen würden, bestehe eine grosse Nachfrage nach vertieftem Wissen. Um die vielen und ständig neuen Möglichkeiten mit Twitter weltweit optimal auszuschöpfen, biete Twitter eine effiziente, zertifizierte Weiterbildung in der Schweiz an.

Die Twitter-Academy Switzerland richte sich in erster Linie an Mitarbeitende von Kommunikations- und Marketingabteilungen, Media-Verantwortliche und Agenturen. Twitter-Ambassador Frank Bodin sowie drei ausgewiesene Twitter-Experten von Httpool führen durch den Kurs, der aus 4 Modulen und einem abschliessenden Test besteht. Der Kurs sei kostenlos. Die Kurssprache ist Hochdeutsch. Jeder Kursteilnehmer, der den Test erfolgreich absolviert, erhalte ein personalisiertes Zertifikat.

Die Anmeldung erfolge nach dem First Come First Served Prinzip und kann auf der Website getätigt werden. (pd/log)