von Christian Beck



Zum Gespräch an der Twitter Beach in Cannes: Frank Bodin. (Kamera: Michèle Widmer; Schnitt: Christian Beck; Design: Corinne Lüthi)

Frank Bodin ist Twitter-Ambassador der Schweiz, Präsident des ADC Switzerland und Inhaber von Bodin.Consulting. Von 2001 bis 2018 war er Chairman & CEO von Euro RSCG beziehungsweise Havas. Bodin studierte Piano am Konservatorium und Recht an der Universität Zürich. Er wurde mit diversen Awards ausgezeichnet und war «Werber des Jahres 2009».



«Creative Coffee» ist das Video-Format von persoenlich.com. Aufgezeichnet wird das Gespräch jeweils am Standort der Redaktion in Zürich-Wiedikon in der Café Bar «Plüsch», sozusagen im Stammlokal gleich um die Ecke. Die aktuelle Folge aus Cannes ist eine Ausnahme.



