Publiziert am 30.06.2026

Ziel der Partnerschaft ist ein einheitliches, plattformübergreifendes KI-Ökosystem anstelle einzelner, isolierter Pilotprojekte, schreibt die Agentur Dept in einer Mitteilung. Die Strategie soll auf einer mehrjährigen Roadmap basieren und ein konsistentes KI-Erlebnis über verschiedene digitale Touchpoints hinweg schaffen, einschliesslich Sprache, Text und multimodaler Interaktionen. Künstliche Intelligenz soll dabei die menschliche Begleitung ergänzen, nicht ersetzen.

Dept übernimmt die Rolle des Konzeptions- und Umsetzungspartners. Die Zusammenarbeit gliedert sich in drei strategische Schwerpunkte: Eine bis 2029 angelegte Roadmap soll CSS befähigen, Versicherte durch KI-gestützte Interaktionen effizienter und mit stärkerem Beratungsanspruch zu begleiten. Im Bereich Experience Architecture soll eine skalierbare KI-Architektur entstehen, die von reaktiven Chatbots zu proaktiven Agentensystemen führt. Ergänzend dazu sollen ein praxisorientiertes CAI-Playbook sowie eine Toolbox die internen Teams von CSS in die Lage versetzen, KI-Lösungen eigenständig zu skalieren.

CSS und Dept arbeiten bereits länger zusammen. Die aktuelle Vereinbarung baut diese bestehende Partnerschaft aus. (pd/spo)