Nexum Schweiz: Die Digitalagentur zieht nach Biel

Nach fast sieben Jahren in der Bundesstadt hat die digitale Fullservice-Agentur Nexum Schweiz ihren Standort von Bern nach Biel/Bienne verlegt, wie es in einer Mitteilung heisst. Sieben Mitarbeitende mussten ihren Arbeitsplatz zügeln, wie es auf Nachfrage heisst. Seit Dezember 2022 betreuen sie die Kunden vom neuen Standort in der Uhrenmetropole und der grössten zweisprachigen Stadt der Schweiz aus.

Die Wahl für Biel/Bienne als neuen Agenturstandort kommt laut Geschäftsführer Marc Leuenberger nicht von ungefähr: «Wir haben uns sehr bewusst für Biel als neuen Standort entschieden», schreibt er in der Mitteilung. Zum einen bestehe das Team mittlerweile ohnehin mehrheitlich aus Mitarbeitenden mit Bieler und Seeländer Wurzeln beziehungsweise aus Wahl-Bielern, die schon vor längerem hierhergezogen seien. Zum anderen sei der Umzug auch ein klares Bekenntnis zu Biel als kreative Stadt mit Innovations-, Erfinder- und Machergeist. (pd/wid)