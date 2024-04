von Nick Lüthi

Wie gross war die Erleichterung nach dem Ende der Sendung?

Eine Erleichterung war sicherlich da. Die Nervosität vor der Sendung hielt sich aber in Grenzen.

Welche Note würden Sie sich selbst geben für die Moderation Ihres ersten «Club»?

Ich würde auch aufgrund der zahlreichen Rückmeldungen sagen: Pflicht gut erfüllt, es gibt aber auch Dinge, die ich noch verbessern kann, wie immer, wenn man etwas zum ersten Mal macht.

Konnten Sie die Sendung so moderieren, wie Sie es sich vorgestellt hatten?

Über weite Strecken sicher. In einer ersten Sendung gibt es im Studiosetting, von der Technik und den Abläufen her aber immer Ungewohntes, das mich in gewissen Situation noch ein bisschen abgelenkt hat. Da fehlte noch ein wenig die Routine, um mich immer voll auf den Inhalt konzentrieren zu können.



Gab es Momente, wo Sie improvisieren oder das vorgesehene Konzept spontan anpassen mussten?

Man muss in einer Diskussionssendung immer improvisieren, Themen vorziehen, verschieben oder ganz weglassen. Es geht ja auch darum, einen gewissen Fluss zuzulassen und die Gäste nicht zu oft zu unterbrechen. Ein steter Balanceakt, der mir dank dem tollen Produzenten und dem unterstützenden Team gut gelungen ist.

Was nehmen Sie sich für die nächste Sendung vor?

Vielleicht noch ein Mü mehr Lockerheit in den ersten fünf Minuten.

Waren Sie froh, in Ihrem ersten «Club» eine gesittet diskutierende Runde von Fachleuten begrüssen zu dürfen?

Es war sicher angenehm, eine kompetente Runde von Expertinnen und Experten zu haben, die mit viel Anstand diskutiert hat. Ich habe es aber auch nicht ungern, wenn es mal chaotisch wird, denn ich kann auch Ordnung schaffen. Und ich mag Streitgespräche, in die ich mit kritischen Fragen eingreifen kann.