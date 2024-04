Yallo: «Zappalot» nimmt Influencer auf die Schippe

Das neue Format ergänzt den satirisch kommentierten Videomix der TV-Welt, den «Zappalot» seit rund einem Jahr bietet. Das schreibt Yallo, eine Marke von Sunrise, in einer Medienmitteilung. «Mit ‹Best of Influencer› erweitern unseren Fokus um Social Media Influencer, eine wachsende und ideale Fundgrube für aussergewöhnliche Videomomente. Damit erreichen wir noch jüngere Zielgruppen auf inhaltlich relevante und unterhaltsame Art», wird Stefan Fuchs in der Medienmitteilung zitiert. Fuchs ist als Chief Consumer Officer bei Sunrise unter anderem für die Marke Yallo zuständig.

Unterhaltend für Yallo-Produkte werben

Seit April 2023 nimmt «Zappalot» die TV-Welt unter die Lupe und stellt die lustigsten, interessantesten, peinlichsten und brisantesten Fernsehmomente in kurzen Videoclips zusammen (persoenlich.com berichtete). Damit sorgt der Full Service Provider Yallo für Unterhaltung und macht gleichzeitig auf seine Produkte für Mobile, Internet und TV aufmerksam. Die bisherigen «Zappalot»-Videso erreichten 20 Millionen Views, schreibt das Unternehmen.

«Die Brücke zur Influencer-Welt zu schlagen lag nahe – sind doch die Kanäle der Influencer gewissermassen die TV-Kanäle der Social-Media-Generation. Influencer stecken viel Zeit und Arbeit in die Produktion von Inhalten, um Partnerschaften einzugehen sowie Produkte, Dienstleistungen oder Marken zu bewerben. Sie bieten uns somit einen zusätzlichen, unlimitierten Content-Pool», kommentiert Aljoscha Bjelan, Produktionsleiter von Zappalot.

Wieder mit der Stimme von Roy Gablinger

Für Kontinuität und Wiedererkennbarkeit sorgt die prägnante Stimme von Roy Gablinger, der auch die neuen Influencer-Clips satirisch kommentiert. Die Clips stammen unter anderem aus Themenfeldern wie Life Coaching und Beauty sowie einer Vielzahl Schweiz-spezifischer Nischen. Es werden sowohl gestandene Influencer-Grössen als auch Newcomer und Reality-Stars mit dem charakteristischen Zappalot-Zwinkern unter die Lupe genommen. In der ersten Ausgabe sind unter anderem die Ex-Bachelors Fabrizio Behres und Clive Bucher und Dieter Bohlen zu sehen.

Die Videos sind auf den Zappalot Social Media-Kanälen auf TikTok, Instagram und Youtube zu sehen, wie auch auf Yallo TV und der Streamingplattform Oneplus, sowie als branded Content auf blick.ch. (pd/nil)