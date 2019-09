Digital Economy Award: Die Finalisten stehen fest

Die Jury des Digital Economy Awards hat getagt. Für 23 Finalisten geht es in die zweite Runde mit Pitches und Interviews. Am 28. November werden im Hallenstadion die Sieger gekürt.

Finalisten des Digital Economy Awards zeigen ein Spiegelbild gesellschaftlicher Megatrends: Ihre Lösungen stellen den Kunden ins Zentrum, adressieren das erhöhte Sicherheitsbedürfnis oder nutzen Künstliche Intelligenz. Für die finale Bewertungsrunde (pro Kategorie unterschiedlich) haben sich 23 Finalisten qualifiziert – vom Grossunternehmen (Aduno Gruppe, Jungfraubahnen, SBB, Bank Vontobel) über KMU (ti&m, Veriset) bis hin zu Start-ups ist eine breite Palette an Unternehmen vertreten. Dies schreiben die Organisatoren am Mittwoch in einer Mitteilung.

Mit hochstehenden Eingaben in den Kategorien «Digital Innovation of the Year», «Digital Transformation» und «Highest Digital Quality» und «The Next Global Hot Thing» verspreche die «Digital Economy Award Night» ein «echter Leckerbissen» zu werden, heisst es weiter. Die Finalisten werden in der Award-Show inhaltlich in den Fokus gerückt und in einer humoristisch-satirischen Form von Renato Kaiser umschrieben, mit Erklärvideos vorgestellt oder im Saal interviewt.

Und das sind die Finalisten:

The Next Global Hot Thing:

Archilyse

Fixposition

Protonmail

Sonect

Digital Innovation of the Year:

Aionav Systems

Approovd

Carbon Delta

Seervision

Side Effects



Digital Transformation:

Bank Vontobel

BVD Druck+Verlag

Confiseur Bachmann

Five up Community

HEKS

Jungfraubahnen Management

Sozialversicherung Aargau

Verein iGovPortal.ch

Veriset



Highest Digital Quality:

SBB Informatik

VHSN – The DevOps Company

Aduno Gruppe

ti&m

Five up Community

Die Kurzportraits inklusive Jurybegründungen sind auf der Website unter www.digitaleconomyaward.ch aufgeschaltet.

Neuer FinTech-Preis



Aufbauend auf den Kategorien der Digital Economy Awards, wurden unter den Kandidaten zusätzlich diejenigen Firmen gesucht, welche im Bereich FinTech aktuelle Kundebedürfnis der Finanzindustrie adressieren. Aus den Einreichungen wurden drei Kandidaten ausgesucht, welche sich am Abend auf der Hauptbühne mit einem Kurz-Pitch präsentieren. Der Gewinner aus dem anschliessenden Saal-Voting erhält ein Investment Coaching von F10 FinTech Incubator & Accelerator und zudem die Möglichkeit für ein Equity Investment von Six FinTech Ventures in der Höhe von 150'000 Franken. Pitchen werden Advaisor, Sonect und Vereign.

Am 25. Oktober findet im Radisson Blu beim Flughafen Zürich, als After Show zum swissICT Symposium, ein exklusiver Anlass für die Finalisten und weitere Interessierte statt. Sie können sich mit kurzen Pitches sowie einem Infostand in lockerer Atmosphäre präsentieren und einen ersten Etappensieg feiern. Finalisten sowie Mitglieder von swissICT sind gratis dabei, weitere Interessierte bezahlen 30 Franken an die Unkosten. Die Plätze sind beschränkt. (pd)





Tickets verfügbar

Am 28. November 2019 knallen im Hallenstadion Zürich die Korken. In der feierlichen Award-Show werden die Auszeichnungen verliehen und Hintergründe zu den Gewinnern erläutert. Man freue sich ganz besonders, dass Bundesrat Guy Parmelin seine Teilnahme zugesagt hat, schreiben die Organisatoren weiter. Erstmals in der Geschichte des Anlasses erhalte man höchsten Besuch aus Bern. Ebenfalls wird Daniel Risch, Wirtschaftsminister und Regierungschef-Stellvertreter des Fürstentums Liechtenstein vor Ort sein. Flankiert wird die Prämierung von interessanten und brandaktuellen thematischen Inputs und einem Gala-Dinner. Einzeltickets können unter dem nachfolgenden Link bestellt werden.

www.digitaleconomyaward.ch/tickets