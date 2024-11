Publiziert am 07.11.2024

Audienzz übernimmt rückwirkend per 1. Oktober 2024 die Digitalagentur Attackera mit Sitz in Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Mutterunternehmen Audienzz fokussiert sich auf die Vermarktung digitaler Werbeumfelder und seine spezifischen Advertising-Technologien wie Adconsole, SemantIQ und Yaleo. Die Programmatic-Buying-Einheit AdFact wird in das Tochterunternehmen Attackera eingegliedert, welches auf dieses Geschäftsfeld spezialisiert ist. Mit diesem Schritt werden die Kernkompetenzen beider Unternehmen gestärkt.

Ein wesentlicher Bestandteil der strategischen Akquise seien die Synergieeffekte im Technologiebereich, heisst es. Die Entwicklungskompetenz des rund 40-köpfigen Software-Engineering-Teams von Audienzz soll zukünftig auch das digitale Agenturgeschäft von Attackera unterstützen. Dies ermöglicht es Attackera, eine führende Rolle im technologisch getriebenen Digital-Advertising-Markt aufzubauen, welcher sich insbesondere durch die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz nachhaltig verändern wird. Damit wird für Attackera eine klare Perspektive für nachhaltiges Wachstum und Innovation geschaffen. Attackera wird weiterhin eigenständig am Markt auftreten und Dienstleistungen im Bereich ihrer Kernkompetenzen Digital Advertising, Data Analytics und Strategic Consulting erbringen.

Remo Baumeler, CEO von Audienzz, sagt: «Mit der Übernahme von Attackera und der Fokussierung auf die jeweiligen Kernkompetenzen von Audienzz und Attackera stellen wir sicher, dass wir unsere Ressourcen optimal nutzen, um unsere strategischen Ziele zu erreichen. Wir arbeiten schon längere Zeit erfolgreich mit Attackera zusammen und schätzen ihre professionelle Arbeit.»

Stephan Frey, Gründer, bisheriger Mehrheitsaktionär und CEO von Attackera, bleibt in seiner Führungsrolle. Er sagt: «Mit Audienzz haben wir den optimalen neuen Eigentümer für Attackera gefunden. Unsere langjährige Geschäftsbeziehung funktioniert sowohl auf der fachlichen wie auch auf der persönlichen Ebene sehr gut.» (pd/wid)