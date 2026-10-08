Publiziert am 08.10.2026

In der Serie versucht ein vierköpfiges Team von Chips-Expertinnen und -Experten herauszufinden, was es für eine Rückkehr der Sorte braucht. Die Aufgaben ergeben sich aus Wünschen und Rückmeldungen der Fans. Die erste Aufgabe: Bei einer Rückkehr brauche es deutlich mehr Chips. Weitere Folgen sollen in den kommenden Wochen erscheinen.

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Die Aromat-Chips kamen im Dezember 2025 in die Regale. Die Idee stammte aus der Community: Ein TikTok-User hatte eine KI-generierte Packung entworfen, die viral ging. Zweifel und Unilever Schweiz machten daraus eine limitierte Sonderedition. Laut Mitteilung hätte die Menge rund 16 Wochen reichen sollen, nach zwei Wochen sei sie ausverkauft gewesen. Diese Angaben weichen von früheren ab. Gemäss einem Bericht des Blick vom März hätte die erste Charge bis Ende Januar reichen sollen und war im Detailhandel innert einer Woche vergriffen. Auch die zweite Produktion war demnach innert weniger Tage ausverkauft.

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Zweifel bezeichnet das Format selbst als für Social Media ungewöhnlich lang. Statt die Idee in möglichst kurze Einzelteile zu zerlegen, erzählen die Episoden eine fortlaufende Geschichte mit wiederkehrenden Figuren und Cliffhangern. «Aufmerksamkeit ist keine Frage der Länge, sondern der Relevanz», lässt sich Anja Mosimann, Managerin Brand Communication bei Zweifel, in der Mitteilung zitieren. Mit der Serie wolle man diese These auf die Probe stellen. Zahlen zur Reichweite der ersten Folgen nennt das Unternehmen nicht.

Entwickelt hat die Kampagne wie schon jene für die Original-Chips (persoenlich.com berichtete) Zweifel Creatives, ein Team aus internen und externen Kreativen. Produziert hat Marty-Trezzini, das Drehbuch stammt von Balz Chen, Regie führte Jyri Pasanen. (pd/nil)