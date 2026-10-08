In der Serie versucht ein vierköpfiges Team von Chips-Expertinnen und -Experten herauszufinden, was es für eine Rückkehr der Sorte braucht. Die Aufgaben ergeben sich aus Wünschen und Rückmeldungen der Fans. Die erste Aufgabe: Bei einer Rückkehr brauche es deutlich mehr Chips. Weitere Folgen sollen in den kommenden Wochen erscheinen.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Die Aromat-Chips kamen im Dezember 2025 in die Regale. Die Idee stammte aus der Community: Ein TikTok-User hatte eine KI-generierte Packung entworfen, die viral ging. Zweifel und Unilever Schweiz machten daraus eine limitierte Sonderedition. Laut Mitteilung hätte die Menge rund 16 Wochen reichen sollen, nach zwei Wochen sei sie ausverkauft gewesen. Diese Angaben weichen von früheren ab. Gemäss einem Bericht des Blick vom März hätte die erste Charge bis Ende Januar reichen sollen und war im Detailhandel innert einer Woche vergriffen. Auch die zweite Produktion war demnach innert weniger Tage ausverkauft.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Zweifel bezeichnet das Format selbst als für Social Media ungewöhnlich lang. Statt die Idee in möglichst kurze Einzelteile zu zerlegen, erzählen die Episoden eine fortlaufende Geschichte mit wiederkehrenden Figuren und Cliffhangern. «Aufmerksamkeit ist keine Frage der Länge, sondern der Relevanz», lässt sich Anja Mosimann, Managerin Brand Communication bei Zweifel, in der Mitteilung zitieren. Mit der Serie wolle man diese These auf die Probe stellen. Zahlen zur Reichweite der ersten Folgen nennt das Unternehmen nicht.
Entwickelt hat die Kampagne wie schon jene für die Original-Chips (persoenlich.com berichtete) Zweifel Creatives, ein Team aus internen und externen Kreativen. Produziert hat Marty-Trezzini, das Drehbuch stammt von Balz Chen, Regie führte Jyri Pasanen. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Zweifel: Anja Mosimann, Jürg Brauchli, Philip Honegger, Serge Doutaz, Silvana Güttinger, Stephanie Hagg; Unilever Schweiz: Damjan Stanojlovic, Sarah Truszczynski, Sarah Leins-Zurmuehle; externe Partner: Yves Marty & Gianluca Trezzini (Marty-Trezzini / Produktion), Balz Chen (Drehbuch), Jyri Pasanen (Regie), Dennis Zoller & Anja Grob (Grafik & Art Direction), Dominik Gspan (1st AD), Nora Moussa (Line Production), Pauline Schmid (Assistant Producer), Emil Maeder (Kamera), Nino Ubezio (1st AC), Kevin Prinz & Aline Bavier (2nd AC), Raphael Werner & Constantin Popp (Beleuchtung), Florian Hillner (Ton), Florian Ribi & Laura Pol (Runner), Noah Malin (Drone Operator), Lenny Ehlers (Aufnahmeleitung), Denis Spycher (VTR), Vivienne Rohr & Clair Boutellier (Maske), Pauline Schmid & Lea Schläppi (Styling), Nicola Oberholzer, Debora Fuchs, Marc Nussbaumer & Gina Fuchs (Ausstattung), Oliver Keller (1291 Productions) & Ladina Nef (Stunt Coordination), Elia Mannhart & Lena Krieg (Schnitt), Levi Giger (Sound Design & Mischung), Franziska Heinemann (Color Grading), Sebastian Klinger & Ennio Ruschetti (Das alte Lager / Motion Design), Ann Mayer, Lisa Chapuisat, Nikolaus Schmid & Nils Barthlen (Cast).