Dept: Digitalagentur wird Google-Reseller

Dept ist neu autorisierte Resellerin sowohl von Google Cloud wie auch der Google Marketing Plattform. Damit vollziehe die Digitalagentur den Schritt vom Service Partner zum Reseller, heisst es in der Mitteilung dazu. Dank der umfassenden und sich ergänzenden Funktionen dieser Google-Produkte könne Dept sowohl den Kunden in der Schweiz wie auch im europäischen Raum noch bessere und effizientere Lösungen bieten. Durch die Nutzung eigener Lizenzen würden Kunden erstmals Eigentümer ihrer Daten.



Die Ernennung von Dept zum offiziellen Reseller sei nach einem eingehenden Prozess erfolgt, Teil dieses Prozesses sei ein Pitch bei Google mit verschiedenen Kunden-Cases gewesen. Google Cloud und die Google Marketing-Plattform kombinieren Tools wie Google Analytics 360, Display & Video 360, Search Ads 360 und Google Optimize 360.

«Für Dept ist der neue Status als Resellerin ein echter Meilenstein in der Partnerschaft mit Google», wird Dimi Albers, CEO von Dept, zitiert. «Wir positionieren uns noch stärker als die Digitalagentur der Zukunft und zeigen, dass wir starke Partnerschaften aufbauen, unsere Kunden umfassend unterstützen und, wie niemand sonst das Zusammenspiel von Daten

und Media verstehen.»



Für Tobias Scholz, Director Digital Marketing, eröffnen sich für Kunden grosse Chancen: «Europaweit sind wir eine der wenigen Digitalagenturen, die gleichzeitig als Reseller von Google Cloud und der Google Marketing Plattform zertifiziert sind und damit die strengen Auflagen von Google für diese sich immer mehr ergänzenden Produkte erfüllen. Als zertifizierte Service Partnerin haben wir in diesen Produkten bereits eine langjährige Erfahrung und Expertise aufbauen können, und sind nun mit dem weiteren Schritt zur

Resellerin noch besser in der Lage, unsere Kunden im datengetriebenen Marketing zu unterstützen. Durch die Nutzung eigener Lizenzen werden sie erstmals Eigentümer ihrer Daten und erhalten eine noch bessere Skalierbarkeit, Unabhängigkeit und Hoheit über ihre digitale Wertschöpfung.» (pd/wid)