EKZ: Digitales 3D-Haus zeigt Energielösungen

EKZ (Elektrizitätswerke des Kantons Zürich) wollen Interessierten einen spielerischen Start in die virtuelle Energiewelt ermöglichen. Zusammen mit Tymen Goetsch wurde deshalb ein digitales 3D-Haus entwickelt, welches Energielösungen für Privatpersonen präsentiert und bereit für das Metaverse ist.







«In der kompakten virtuellen EKZ-Welt läuft man mit dem ausgewählten Avatar durch die einzelnen Räume sowie den Garten und erfährt auf spielerische Art und Weise mehr zu den Lösungen im Bereich Elektromobilität, Wärmepumpen und Solaranlagen», wird Mattias Gienal, Leiter Marketing bei EKZ, zitiert. Mit dieser Micro-Metawelt verfolge man das Ziel aus erster Hand zu sehen, wie sich die Kundenbedürfnisse in begehbaren digitalen Welten entfalten würden. Auf der anderen Seite arbeite man direkt mit Entwicklern zusammen und sei somit am Puls der rasanten Entwicklungen.

«Das virtuelle EKZ-Haus läuft auf der Spatial Plattform und wurde mit der Unity 3D Engine erstellt. Sie wird so Teil von einer immer grösser werdenden Auswahl an 3D-Welten im Metaverse, die Integrierbarkeit, spielerisches Entdecken und neue Technologien verbinden, somit steigt EKZ in die nächste Evolution des immersivem Marketings auf dem Web ein», ergänzt Tymen Goetsch. «Desktop-User steigen einfach mit dem Webbrowser ein und für Mobile-User geht es nach dem Download und Öffnen der Spatial App los. Damit ist EKZ bereit auch in Zukunft passenden Energielösungen dort zu sein wo die Kundinnen und Kunden, von heute, und vor allem von Morgen sind.» (pd/wid)