Greenliff: Dominique Hufschmid neu an Bord

Für den Aufbau der Designkompetenzen und eine stärkere Ausrichtung am Kunden holt sich Greenliff Dominique Hufschmid als Head of Digital Product Design an Bord, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zuvor arbeitete Hufschmid unter anderem bei Hotz Brand Consultants, Process Zürich und beim Migros-Genossenschaft-Bund als Verantwortliche für Experience Design und Branding. Zuletzt leitete sie als Creative Director das Designteam von Bloom Identity in Bern.

Hufschmid bringt eine breite Erfahrung in der Entwicklung digitaler Brands und Produkten mit. Die gemäss Mitteilung mehrfach preisgekrönte Designerin hat in Vergangenheit unter anderem Kunden wie Migros, Roche, Helsana, Energie 360 Grad, Dätwyler, KKL Luzern, Heineken Switzerland und Abilio geprägt. (pd/as)