This:matters: Ehemalige Rebellen gründen Web-Agentur

Kevin Kyburz, Pascal Landolt und Oleh Kryzhanivskyi, drei Digital Experts und ehemalige «Digital Rebels» von Cubetech, gründen ihre eigene Web-Agentur This:matters, um für KMU Herausforderungen im Web zu lösen, wie es in einer Mitteilung heisst. This:matters setzt auf Technologie, Content und Code, um die Online-Präsenz ihrer Kundschaft zu optimieren.

Viele Unternehmen erreichen ihre Online-Ziele nur ungenügend, weil es ihnen an überzeugenden Inhalten fehlt, die Webseite technisch nicht sauber umgesetzt ist oder den für Suchmaschinen relevanten Faktoren zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurden. Das Trio bietet daher seiner Kundschaft Beratung in Digital Marketing und Public Relations, Content Creation und Textarbeiten, sowie Web-Programmierung und Hosting an.



Technologie, Content und Code im Fokus

«Viele Web-Projekte werden heutzutage aufgegleist, ohne dass das essenzielle Trio von Technologie, Content und Code im Voraus als Einheit geplant wird. Das wollen wir mit This:matters besser machen», so Kevin Kyburz laut Mitteilung.

So wird Kyburz die Strategie und Performance verbessern, Pascal Landolt wird Texte, Stil und Storytelling der Kundschaft aufpolieren und Oleh Kryzhanivskyi optimiert hinter den Kulissen laufend Code und Funktionen der betreuten Webseiten.

Die drei Gründungsmitglieder von This:matters weisen je über zehn Jahre Erfahrung in Web, Marketing und Public Relations auf. Kevin Kyburz besitzt langjährige Kenntnisse im Online-Marketing und WordPress. Pascal Landolt schöpft für den Content-Bereich Erfahrungen aus seinem Hintergrund im Journalismus und als PR-Manager bei einem internationalen Technologiekonzern. Und Oleh Kryzhanivskyi hat sich in wenigen Jahren vom Internet-Neuling zum Full Stack Developer für Web-Applikationen entwickelt.



Sie waren einmal «Digital Rebels»

Kennengelernt hat sich das Trio bei Cubetech – der Web-Agentur von «Digital Rebels» aus Bern, die nach über zehn Jahren auf dem Markt gerade in neuen Besitz übergegangen ist.

Kunden sind mehr als nur Auftraggeber. Daher betreut This:matters gemäss Mitteilung als Full-Service-Agentur den gesamten Prozess von der Idee bis zum Produkt, dem Hosting der Web-Präsenz und einem nahtlosen Support. Die Kundschaft wird dabei in den Schaffensprozess einbezogen und kann so bei der Lösung eines Problems mitlernen.

Den drei Digital Experts ist bewusst, dass sie mit This:matters als neue Marketing-Agentur in einen umkämpften Pool springen. Pascal Landolt meint dazu: «Jetzt unter eigenem Brand durchzustarten, ist für uns alle aufregend. Dass wir bereits zu Beginn Kunden haben, die uns und unseren Services vertrauen, ist für uns ein enormer Ansporn und auch ein Indikator, dass wir auf dem richtigen Weg sind.»

Die neue Marketing- und Web-Agentur ist seit dem Samstag online und kann über ihre Webseite thismatters.agency gefunden werden. (pd/yk)