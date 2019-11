Best of Swiss Apps 2019: Eidg. Zollverwaltung und TI&M gewinnen

Der 7. Best of Swiss Apps Award ist im Aura in Zürich mit strahlenden Gewinnern und Gewinnerinnen über die Bühne gegangen, wie es in einer Mitteilung heisst. Master of Swiss Apps ist die Eidgenössische Zollverwaltung und TI&M mit «Via Strassenabgaben». Von 179 eingereichten Projekten ist in jeder der zehn Kategorien ein Sieger-Projekt gekürt worden. Die prämierten Projekte sind die visionärsten und kreativsten Schweizer Apps für Business-Lösungen und private Anwendungen.

Dies sind die 10 Goldgewinner:

Kategorie Games: «TapTapWinWin»

Kategorie Business Impact: «Smile App»

Kategorie Mobile Web: «LIstory»

Kategorie Campaigns: «Migros Play - Spiel und Spass»

Kategorie Mixed, Augmented & Virtual Reality: «SBB AR»

Kategorie Innovation: «Viadi Zero»

Kategorie Design: «FuW jetzt»

Kategorie Functionality: «VIA Strassenabgaben»

Kategorie Enterprise: «Five Up - Connect Your Help»

Kategorie UX & Usability: «Landesmuseum App»

(pd/lol)