Publiziert am 15.06.2026

Hinter der sogenannten Inclusion List steht der Verein Digital Ad Trust (DAT), den die drei Branchenverbände IAB Switzerland, Leading Swiss Agencies und der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) 2021 gegründet haben. Der Verein zertifiziert Schweizer Werbeinventar in den Bereichen Sichtbarkeit, Ad Fraud und Brand Safety – darunter Angebote von Vermarktern, die teils Mitglieder der drei Trägerverbände sind. Die nun veröffentlichte Inclusion List soll Werbekunden und Mediaagenturen die Auswahl markensicherer Umfelder erleichtern.

Die Liste bestehe vorwiegend aus Schweizer Medienangeboten und werde durch ausgewählte deutsche Websites mit hohem Schweizer Inventaranteil ergänzt, heisst es in einer Medienmitteilung. Genutzt werde sie bereits von namhaften Werbetreibenden – welche, nennt die Mitteilung nicht.

«Unsere Inclusion List ist ein konkreter Beitrag zu mehr Kontrolle und Qualität im programmatischen Werbemarkt», wird DAT-Präsident Roland Ehrler in der Mitteilung zitiert. Sie unterstütze Werbekunden dabei, ihre Werbung dort zu platzieren, wo sie sichtbar sei und vor betrügerischen Aktivitäten geschützt werde.

Buchbar ist das zertifizierte Inventar auch über die Plattform OneDSP, mit der DAT seit November 2025 zusammenarbeitet. Die Liste selbst ist auf der Website von Digital Ad Trust frei zugänglich. (pd/nil)