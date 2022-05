Twitter: Elon Musk hat Wurzeln in der Schweiz

Der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, soll laut einem Bericht der SonntagsZeitung Wurzeln in Signau im Emmental haben. Die Urahnen von Elon Musks Mutter, die 1948 als Maye Haldeman geboren wurde, waren im frühen 18. Jahrhundert als Haldimanns in die USA ausgewandert. Dies, weil ein Teil der Familie von der reformierten Berner Staatskirche abgefallen und zu den Täufern übergetreten war.

Diese christliche Glaubensgemeinschaft wurde von der Berner Regierung brutal verfolgt. Viele ihrer Angehörigen wurden hingerichtet, andere deportiert. In zwei Auswanderungswellen um 1670 und 1710 bis 1720 flohen die Täuferfamilien vor ihren Verfolgern, namentlich in die USA. Dank Hobby-Stammbaumforschern lässt sich die Familiengeschichte bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen und zum Teil mit Quellen des Berner Staatsarchivs belegen.

Der Emmentaler Lokalhistoriker Hans Minder, der sich seit Jahrzehnten mit der Wirtschafts-, Sozial- und Familiengeschichte des Emmentals befasst, sagt in der SoZ: «Die Täuferbewegung war in Signau und im Nachbardorf Eggiwil ziemlich wichtig.» Und: «Es ist klar, dass Elon Musk Wurzeln in Signau und in Eggiwil hat, weil die Haldimanns seit urdenklichen Zeiten in diesem Raum lebten. Eine andere Herkunft ist ausgeschlossen, denn ausserhalb des Emmentals ist dieser Familienname damals nie vorgekommen.» (pd/tim)