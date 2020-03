Coronavirus: Facebook zahlt 100 Millionen an die Medien

Facebook will in der Coronavirus-Krise regionale Medien mit 100 Millionen Dollar unterstützen. Davon sollen 25 Millionen Dollar als Förderung verteilt werden, erklärte das Online-Netzwerk am Montag.

Eine erste Förderrunde ging an 50 Redaktionen in den USA und Kanada. Die restlichen Mittel sollen den Medienunternehmen über Marketingausgaben zukommen. Dabei gehe es im Kern darum, dass Facebook bei ihnen Anzeigenplatz erwirbt, berichtete der US-Sender NBC.

Facebook hatte bereits Anfang 2019 angekündigt, über einen Zeitraum von drei Jahren regionale Medien mit 300 Millionen Dollar zu unterstützen.

Inwiefern das Geld auch Europa, insbesondere den Schweizer Medientiteln zu Gute kommen könnte, ist unklar. «Ich habe leider dazu keine weiteren Details», schreibt ein Facebook-Sprecher am Montag auf Anfrage von persoenlich.com. (awp/sda/dpa/eh)