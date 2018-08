Twitter: Fake-Account von Roger Köppel gesperrt

Facebook

Neue Videoplattform weltweit eingeführt

Neue Videoplattform weltweit eingeführt

Das Online-Netzwerk will mit «Watch» zum Ort werden, an dem über TV-Sendungen diskutiert wird.

YouTube gilt als die klare Nummer eins bei Internet-Video. Facebook will das nicht länger hinnehmen und bringt seine Plattform «Watch» heraus. Das Online-Netzwerk will damit auch zum Ort werden, an dem über TV-Sendungen diskutiert wird.