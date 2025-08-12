Betrug auf Facebook: Falsches Inserat lockt mit Bier-Aktion an

Publiziert am 12.08.2025

Eine falsche Anzeige für eine angebliche Bier-Aktion der Brauerei Feldschlösschen ist laut CH Media auf Facebook kursiert. Im Rahmen einer angeblichen Jubiläumsaktion wurde ein 24er-Pack Bier für 9.50 Franken statt 50 Franken angeboten, wie die Aargauer Zeitung und watson.ch schrieben.

Wer auf den Link klicke, müsse seine Kontaktangaben eintragen. Das sei das Ziel von Betrügern.

Falsche Angebote machen laut einer Sprecherin von Feldschlösschen immer wieder die Runde. Ausser das Inserat als Betrug zu melden, könne das Unternehmen nicht viel dagegen tun. Die wenigsten Betrogenen erstatten laut CH Media in solchen Fällen Anzeige. (sda/spo)