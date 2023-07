Soziale Medien: Fast fünf Milliarden Menschen nutzen Social Media

Fast fünf Millarden Menschen, also etwas mehr als 60 Prozent der Weltbevölkerung, sind in den sozialen Medien aktiv. Das entspricht einem Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Strategieberatungsunternehmen Kepios in seinem jüngsten Quartalsbericht berichtet. Zu den am schnellsten wachsenden Portalen gehört TikTok mit 1,4 Milliarden Nutzern. Bis Ende 2023 könnten es 1,8 Millarden werden. Facebook hat 2,96 Millarden User. Nur eine von elf Personen in Ost- und Zentralafrika nutzt soziale Medien. In Indien ist es jede dritte.

Auch die Zeit, die Menschen in den sozialen Medien verbringen, hat sich erhöht, und zwar um zwei Minuten auf zwei Stunden und 26 Minuten pro Tag. Auch hier gibt es grosse Unterschiede: Die Brasilianer verbringen durchschnittlich drei Stunden und 49 Minuten pro Tag in den sozialen Medien, die Japaner weniger als eine Stunde.

Der durchschnittliche Social-Media-Nutzer befindet sich auf sieben Plattformen. Meta betreibt mit WhatsApp, Instagram und Facebook drei der beliebtesten Apps. In China gibt es drei Apps, WeChat, TikTok und die lokale Version Douyin. Twitter, Messenger und Telegram runden die Top-Social-Media-Plattformen ab. Facebook ist insgesamt die meistgenutzte Plattform. TikTok landet auf Platz sechs. (pte/cbe)