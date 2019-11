Greenliff: Felix Schmorell kommt neu an Bord

Felix Schmorell wird neuer Head of Enginieering bei Greenliff, wie es in einer Mitteilung heisst.

In Spanien aufgewachsen und in Barcelona seinen Master absolviert, arbeitete Schmorell unter anderem bei Media-Saturn in Barcelona und später für Kuoni Reisen in der Schweiz. In seiner letzten Tätigkeit als Head of Development bei Dialog Verwaltungs-Data führte er die Entwicklung von Software für öffentliche Verwaltungen. Schmorell bringe zehn Jahre Erfahrung aus der IT-Branche mit. Er war in vielen unterschiedlichen Rollen in internationalen Unternehmen tätig.

Greenliff begleitet Unternehmen im digitalen Wandel sowie in der Realisation digitaler Lösungen. (pd/lol/cbe)