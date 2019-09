The Industry: Für SBB RailAway die Wanderschuhe geschnürt

Wie es aussehen kann, wenn man die letzten Spätsommerstrahlen in spektakulärer Alpenkulisse geniesst, hat The Industry in einer Social-Media-Kampagne für SBB RailAway eingefangen. Dazu wurden drei Routen in aufwendig produzierten Videos inszeniert: Der Walenpfad (Engelberg), die 5-Seen-Wanderung (Pizol) und das Brienzer Rothorn (Brienz) zeigen sich in den Clips in ihrer ganzen Schönheit und sorgen für Wanderlust – getreu dem Slogan «Lass den Alltag hinter dir mit SBB RailAway».

Für die Filmproduktion konnte die Zürcher Agentur auf ihr Netzwerk von Freelance Content Produzenten zurückgreifen, die fertigen Videos verbreitete The Industry anschliessend über sein «Swiss Influence Network», schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Dieser Verbund von Social Media Channels auf Facebook und Instagram umfasst über eine Million Follower und erreicht wöchentlich bis zu 500'000 User in der Schweiz. Die Postings und Storys erzielten laut der Agentur «herausragende Werte» – 400‘000 Reichweite, über 150‘000 Video Views und überdurchschnittliche Engagement-Raten.

«Frischen Wind für unsere Wander-Angebote»

Auch SBB RailAway zeigt sich erfreut mit dem Resultat: «Die drei Videos bringen frischen und modernen Content für unsere unzähligen Wander-Angebote. Wir sind mit dem Resultat sehr zufrieden und hoffen nun auf einen goldenen Herbst», so André Wolfensberger, Verantwortlicher Marktsegmente bei SBB RailAway.



