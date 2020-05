Bei der programmatischen Steuerung einer Kampagne müssen viele Aspekte berücksichtigt werden: Etwa die Rolle jedes Kanals im Conversion Funnel, die geeignetsten Formate, die Gestaltung der Botschaft, von Awareness zu Performance bis zur Loyality, um die Leistung des Mediamixes zu maximieren. Die Programmatic Welt ist gross und komplex geworden. Sie ist nicht mehr auf Display beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf Digital Out of Home (DOOH), Audio und sogar Fernsehen. Daher sei es sehr wichtig, Programmatic richtig zu verstehen.

Hier will Gamned ansetzen. Die Agentur stellt kostenlos eine Online-Version seiner programmatischen Ausbildung zur Verfügung, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Sie bietet das komplette erste Modul seiner Programmatic Academy allen interessierten Werbetreibenden in der Deutschschweiz an. Das entspreche etwa zwei Stunden Schulung via Webinar. Das Schulungsprogramm rund um das programmatische Ökosystem richtet sich an Marketingfachleute und digitale Manager. Ziel ist es, die Herausforderungen von Programmatic besser zu verstehen, um Werbekampagnen effizient durchführen zu können.

Auf dem Programm stehen vier Hauptthemen, die in Serien von kurzen Videos im Detail präsentiert werden. Das erste Modul konzentriert sich auf Eckzahlen und Begriffserklärungen, stellt das programmatische Ökosystem und seine Player vor und erklärt wie Programmatic funktioniert. (pd/eh)