Publiziert am 12.10.2026

Valencia hatte das Gewinnspiel 2020 zum zehnjährigen Bestehen des Family-Clubs zusammen mit Coop entwickelt (persoenlich.com berichtete). Die Mechanik ist dieselbe wie damals. Die aktuelle Ausgabe startete am 8. Oktober. Insgesamt werden zehn Preise verlost. Die Werbemittel zeigen unter anderem eine Spielkonsole, eine Küchenmaschine und einen Bollerwagen.

Die Kampagne umfasst Inserate in der Coopzeitung, Werbemittel am Verkaufspunkt, Banner und Pop-ups in der Supercard-App, Display Ads und Social Ads, YouTube-Bumper sowie Suchmaschinenwerbung. Im Zentrum stehen fünf Social-Media-Videos von je 15 Sekunden. Sie zeigen Alltagsszenen einer Familie, die einen der Preise gebrauchen könnte. (pd/nil)