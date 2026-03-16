Publiziert am 16.03.2026

Wer auf Spotify oder Netflix nach Musik und Filmen sucht, erhält längst auf den eigenen Geschmack zugeschnittene Vorschläge. Bei der Restaurantsuche hingegen dominieren nach wie vor Sterne-Bewertungen und bezahlte Platzierungen. Das Berner Start-up Taste Match will das ändern. Die gleichnamige App setzt auf einen personalisierten Algorithmus, der individuelle Vorlieben in den Mittelpunkt stellt.

Gemäss einer unabhängigen Studie der FH Graubünden sind 87,4 Prozent der Bevölkerung nicht vollständig zufrieden damit, wie sie heute ein passendes Restaurant finden. Das Problem liegt laut den Gründern von Taste Match im System selbst: Sterne und Durchschnittsbewertungen sagen wenig darüber aus, ob ein Restaurant zum eigenen Geschmack passt, schreiben sie in einer Medienmitteilung.

Lernender Algorithmus statt Sterne

Taste Match setzt auf einen lernenden Algorithmus, der Empfehlungen ausschliesslich auf Basis persönlicher Präferenzen berechnet. Ein kurzer visueller Fragebogen bildet das Geschmacksprofil ab; mit jeder Interaktion wird die Empfehlung präziser. Zusätzlich sehen Nutzerinnen und Nutzer, welche Lokale Personen mit ähnlichem Geschmack schätzen.

«Geschmäcker sind in Bezug auf Restaurants so unterschiedlich, dass einheitliche Vorschläge nicht zielführend erscheinen. Wenn Personen dagegen Empfehlungen erhalten, die auf ihre individuellen Wünsche abgestimmt sind, helfen diese weit besser bei der Suche», wird Michael Beier, Wissenschaftlicher Projektleiter an der FH Graubünden, in einer Medienmitteilung von Taste Match.

Kooperatione mit Gastro Charta und Fait Maison

Betriebe, welche die Gastro Charta für eine klimafreundliche, gesundheitsfördernde und genussvolle Gastronomie unterzeichnet haben, werden ab sofort in der App gekennzeichnet. Unterzeichnet wurde die Gastro Charta bisher von über 150 Schweizer Betrieben aus Gastronomie und Hotellerie.

Das Fait-Maison-Label zeichnet Restaurants aus, die ihre Speisen vollständig oder zum grössten Teil in ihren Küchen frisch zubereiten. Gäste, die gezielt nach solchen Betrieben suchen, finden sie auf Taste Match über einen entsprechenden Filter.

Keine bezahlten Platzierungen

Bei Taste Match können Platzierungen nicht gekauft werden. Restaurants werden ausschliesslich aufgrund ihres Profils und der Übereinstimmung mit dem Geschmack der suchenden Person empfohlen. Zudem sollen manipulierte Bewertungen eingedämmt werden: Nutzerinnen und Nutzer können nur dann eine Bewertung abgeben, wenn sie über die App eine Reservation vorgenommen haben.

Seit dem Launch im Dezember 2024 hat Taste Match rund 15’000 aktive Nutzerinnen und Nutzer gewonnen, zeitweise die Top 3 der Schweizer App-Download-Charts erreicht und zählt heute über 1400 Restaurants auf der Plattform. Das Wachstum entstand nach eigenen Angaben grösstenteils organisch durch Weiterempfehlungen. Mit Luzern geht nun die vierte Stadt online – über 180 Luzerner Restaurants sind auf der Plattform vertreten.

Taste Match wurde von David Kilchenmann und Tobias Tröhler gegründet und hat seinen Sitz in Bern. Nach Luzern plant das Unternehmen die Ausweitung auf weitere Schweizer Städte. Mittelfristig ist auch eine Expansion in angrenzende Märkte vorgesehen. (pd/nil)