Protest gegen KI-generiertes Kinderbuch

Berufsverbände kritisieren KI-generiertes Kinderbuch

Kreativverbände kritisieren in einem offenen Brief die neue Imagekampagne des Telekomanbieters.

Mehrere Kreativverbände haben in einem offenen Brief an Swisscom-CEO Christoph Aeschlimann gegen die neue Imagekampagne des Telekomanbieters protestiert.