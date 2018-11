UPC: Geschäftsleitung wird verstärkt

Die Schweizer Telekommunikations-Anbieterin UPC erweitert die Geschäftsleitung: Die Positionen Chief Digital Officer, Chief Customer Officer und Chief Marketing Officer werden neu besetzt. Unter der Leitung von CEO Severina Pascu soll die neu zusammengesetzte Geschäftsleitung den Schwerpunkt auf die Verbesserung der Produktqualität und die Kundenzufriedenheit setzen.

Zu diesem Zweck hat UPC ein «ambitioniertes» Programm gestartet, bei dem die Prozesse sowohl bei den Privat- als auch bei den Geschäftskunden vereinfacht und digitalisiert werden. Weiter sollen bedeutende Investitionen in Produkte und Systeme getätigt werden, um das Wachstum von UPC voranzutreiben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Zuge dieser Entwicklung besetzt UPC drei Geschäftsleitungspositionen neu:

Urs Reinhard übernimmt die Position des Chief Digital Officer und ist somit für die Umsetzung der digitalen Transformation der Firma zuständig. In dieser neu geschaffenen Position wird Reinhard dafür verantwortlich sein, die digitale Entwicklung in der gesamten Organisation voranzutreiben.

Reinhard verfügt über strategischen und operativen Hintergrund sowie fundierte Erfahrung bei der digitalen Transformation von Unternehmen. Der ehemalige Partner bei The Boston Consulting Group leitete zuerst die Strategie und M&A Teams von UPC und war zuletzt für den Bereich Verkauf und Kundenservice verantwortlich.

Hélia Burgunder wird neu als Chief Customer Officer bei UPC tätig sein. Burgunder ist eine ausgewiesene Branchenexpertin mit langjähriger Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen bei Swisscom.

In den letzten drei Jahren leitete die 48-Jährige die Verkaufsabteilung von Swisscom, einschliesslich des Shop-Netzwerks. Burgunder wird ihre Funktion im Frühjahr 2019 antreten. Sie wird die Kundenbetreuungsaktivitäten mit einem starken Fokus auf Verkauf und Kundenservice koordinieren.

Stefan Fuchs wird zum Chief Marketing Officer ernannt. In dieser neuen Funktion wird er die Bereiche Customer Value Proposition (CVP), Experience und Value Management, Produkte, Content, Business Intelligence sowie Brand & Marcom verantworten.

Fuchs stiess im September 2018 als Vice President Marketing zu UPC. Seit über zehn Jahren ist er Teil der Liberty Global Gruppe, wo er leitende Marketingpositionen bei Liberty Unitymedia in Deutschland, bei Virgin Media in Grossbritannien sowie bei Liberty Global in Amsterdam innehatte. (pd/as)