Publiziert am 15.05.2026

SVP-Nationalrat Andreas Glarner ist laut Tamedia wegen des Deepfake-Videos von Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan stundenlang von der Polizei einvernommen worden. Beide Politiker seien detailliert zu den Vorgängen um das Video befragt worden, das Glarner im Wahlkampf 2023 verbreitet hatte (persoenlich.com berichtete).

Im Zentrum des Verfahrens stehe der Straftatbestand des Identitätsdiebstahls, der erst seit September 2023 gilt. Die Behörden müssten nun klären, ob auch Deepfakes unter das neue Gesetz fallen würden. Die Oberstaatsanwaltschaft sprach laut Bericht von einer rechtlich komplexen und gesellschaftlich relevanten Frage. (sda/cbe)