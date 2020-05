Coronavirus: Google bleibt bis Anfang 2021 im Homeoffice

Die meisten Googlers sollen weiterhin von zu Hause aus arbeiten, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt. Mitarbeitende, die an ihrem Arbeitsplatz im Unternehmen gebraucht werden, können unter Einhaltung von Vorsichtsmassnahmen im Juni oder Juli in ihre Büros zurückkehren. Der Grossteil der Belegschaft werde aber den Rest des Jahres im Homeoffice arbeiten, so Google-Chef Sundar Pichai.

Die Vorgaben bei Facebook seien ähnlich. Zwar sollen die ersten Büros Anfang Juli wieder bezogen werden können, doch steht es den Angestellten frei, bis Jahresende weiter von zu Hause aus zu arbeiten.

Google beschäftigt weltweit mehr als 100'000 Mitarbeiter. Für Facebook arbeiteten Ende 2019 rund 45'000 Menschen. (eh)