Appmotion: Hamburger IT-Unternehmen betritt Schweizer Markt

Der Softwareentwickler sieht sich als langfristiger Partner für die digitale Transformation. Appmotion stehe Unternehmen als ganzheitlicher strategischer Berater, Umsetzer und Integrator bei digitalen Transformationsprozessen zur Seite, heisst es in einer Medienmitteilung.

Seit dem Beitritt zur internationalen MYTY-Gruppe Ende 2022 habe Appmotion gemeinsam mit den MYTY-Partnern erfolgreich Projekte in der Schweiz realisiert sowie eigene Etats umgesetzt. Dazu zähle etwa die Zusammenarbeit mit der Zurich43 Gruppe, führende Unternehmen im Bereich Messtechnik und Simulationstools für die Mobilfunk- und Medizinaltechnik-Industrie.

«Umfassendes Skillset anbieten»

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der MYTY-Gruppe ermögliche es, «ein umfassendes Skillset anzubieten und den Bedürfnissen der gemeinsamen Kunden gerecht zu werden», teilt die MYTY-Gruppe mit.

Die Einstellung von Rebecca Busch als Sales Representative für die Schweiz verstärke diese strategische Ausrichtung. Neben ihrer Rolle als Sales Representative werde Busch eng mit den Schweizer MYTY-Unternehmen wie unter anderem The House, CRK, Yellow und der kürzlich beigetretenen Sir Mary zusammenarbeiten, heisst es weiter.

«Langjährige Erfahrung und Expertise»

«Ich bin zuversichtlich, dass Appmotion hier Anklang finden wird und wir schnell das Vertrauen unserer Kunden gewinnen können. Insbesondere unsere langjährige Erfahrung und Expertise werden als umsetzungsorientierter Digitalisierungspartner einen bedeutenden Beitrag dazu leisten», wird Busch in der Medienmitteilung zitiert.

Auch Appmotion-Geschäftsführer Lasse Gruner-Lüders will sich verstärkt auf die Schweiz konzentrieren: «Die Besonderheiten des Schweizer Marktes haben schon immer unsere Neugier geweckt. Der Ausbau des Geschäfts in der Schweiz und die Ambition, mit Hilfe von Rebecca langfristige Kundenbeziehungen in der Schweiz zu etablieren, stehen im Einklang mit unserer strategischen Ausrichtung.» (pd/nil)