Das Fünf-Sterne-Hotel Park Hyatt Zürich hat Curate mit der Erstellung von Social Content in Form von Fotografie und Video für die Kampagne #LuxuryIsPersonal betraut. Für die Umsetzung des Video-Clips hat sich das junge Kollektiv voll und ganz auf die Bedürfnisse von Mobile-Nutzern eingelassen und für Park Hyatt Zürich eines der ersten «vertical Videos» der Schweiz kreiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der emotional gestaltete Kampagnen-Film macht auf ein individuell buchbares Luxus-Erlebnis aufmerksam, welches Park Hyatt Zürich speziell für Gäste mit besonderen Ansprüchen entwickelt hat. Realisiert wurde der Film gleichzeitig für eine querformatige Desktop- wie auch eine hochformatige Mobile-Verwendung. Der Nutzer muss so sein Handy nicht mehr drehen, um den Video-Clip in voller Grösse anschauen zu können.

Für Carrie Meier-Ho von Curate führt im Zeitalter der mobilen Internetnutzung kein Weg an dem neuen Format vorbei: «Hochformatige Videos sind die logische Antwort auf Mobile First und die stark zunehmende Bedeutung von Instagram Stories und Instagram TV in der Produkt- und Markenkommunikation. Mit ‹vertical Videos› können wir für Marken eine völlig neue Dimension des Storytellings auf mobilen Geräten umsetzen», wird er in der Mitteilung zitiert.

Oliver Lips, bei Curate verantwortlich für die filmische Umsetzung, ist von den Möglichkeiten des neuen Formats begeistert: «Smartphones werden heute fast ausschliesslich hochformatig in der Hand gehalten. Da will niemand das Handy nur für einen Video-Clip drehen. Als Erster hat das Snapchat realisiert und hochformatige Videos eingeführt. Unverzichtbar ist das Format aber erst, seit es Instagram Stories und Instagram TV gibt und nun auch Youtube ‹vertical Videos› unterstützt. Dank Hochformat kann der ganze Bildschirm genutzt werden, was im Querformat unmöglich ist. So kommt die Botschaft auf mobilen Geräten viel stärker zur Geltung.»

Damit das Video im Hoch- wie auch im Querformat verwendet werden kann, müssen bereits bei der Produktion die entsprechenden technischen Anforderungen berücksichtigt werden.

Auch TCS als Neukunde

Auch der TCS (Touring Club Schweiz) hat sich für Curate entschieden und bei der Agentur eine Kampagne für die Bewerbung des TCS-Occasions-Tests in Auftrag gegeben. Die Kampagne der TCS-Sektion Waldstätte hat zum Ziel, das Dienstleistungsangebot bei den Nutzern von sozialen Medien noch bekannter zu machen und die Vorteile des Zertifikates hervorzuheben.

Umgesetzt hat Curate die Kampagne mit einem animierten Social-Media-Teaser. Er wurde in zwei verschiedenen Sujets ausgearbeitet und wird aktuell in den sozialen Medien beworben. Das Mandat beinhaltet Konzeption, Kreation und Kampagnenmanagement. (pd/cbe)