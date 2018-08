Mit ausgeprägter Swissness verfolgt e-domizil, der Schweizer Online-Vermittler von Ferienwohnungen und Ferienhäusern, gemäss eigenen Angaben ein Erfolgskonzept. Dies bestätigten die positiven Auswertungen bezüglich Kundenzufriedenheit im ersten Halbjahr, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Der Durchschnittswert liege bei 4.7 von 5 Sternen.

Gerade Schweizer Gäste schätzten es, von einem Schweizer Unternehmen und zudem in Mundart betreut zu werden, heisst es weiter. Die Kunden werden nicht nur auf Deutsch, sondern auch in den weiteren Landessprachen Französisch und Italienisch sowie auf Englisch beraten.

E-domizil ist in der Schweizer Tourismusbranche stark verankert und kann den Anteil an Reisen in die Schweiz stetig ausbauen (+16 Prozent in den ersten sieben Monaten). Als Spezialist für Ferienwohnungen in der Schweiz bucht die Mehrheit der Gäste von e-domizil, rund 63 Prozent, Ferien in die Schweiz. (pd/lom)