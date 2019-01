Ginetta: Ilona Baier ist neue Geschäftsführerin

Simon Raess, Gründer und Inhaber der Digitalagentur Ginetta, will sich intensiver um die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens kümmern. Deshalb übergibt er die operative Geschäftsführung an Ilona Baier, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Der Handelsregistereintrag wurde am Montag entsprechend angepasst.

Baier habe als «langjährige Mitarbeiterin von Ginetta den Erfolg der Digitalagentur massgeblich mitgeprägt», heisst es. «Ilona ist die richtige Person für diese Rolle. Es ist ein gutes Gefühl, eine so kompetente Person als Geschäftsführerin von Ginetta zu wissen», wird Raess zitiert. Nun freue sich der 43-Jährige, «weniger ins operative Tagesgeschäft eingebunden zu sein und damit wieder mehr Zeit für strategische Aufgaben zu haben».

Systematisch auf die Rolle vorbereitet

Baier kam 2015 als Senior Interaction Designer zu Ginetta. Die 31-Jährige hat einen MAS in Human Computer Interaction Design und unterrichtet rund ums Thema digitale Produktentwicklung an mehreren Schweizer Hochschulen und Universitäten, darunter auch an der HSG St. Gallen. Baier übernehme bei Ginetta seit langem verantwortungsvolle Aufgaben, heisst es weiter. Sie trage bei mehreren erfolgreichen Grossprojekten die Gesamtverantwortung, berate Kunden strategisch und unterstütze die Geschäftsleitung. Raess habe sie über die letzten Jahre systematisch auf ihre neue Rolle vorbereitet. Der Wechsel zur Geschäftsführerin sei der nächste logische Schritt.

Der Verwaltungsrat von Ginetta habe bereits «vollstes Vertrauen in ihre Fähigkeiten», heisst es in der Mitteilung. Baier kombiniere ihre «bewundernswerte Kreativität mit einer äusserst strukturierten Arbeitsweise». Besonders geschätzt sei ihr «ausgeprägter Sinn für klares und analytisches Denken». Dabei sei sie in der Lage, «stets die Kunden- und Benutzersicht einzunehmen».

«Ich freue mich, mit einem ambitionierten und aussergewöhnlich talentierten Team zusammenzuarbeiten, das Simon über die Jahre aufgebaut hat – eine ausgezeichnete Ausgangslage», lässt sich Baier zitieren.

2008 gegründet

Ginetta feierte 2018 das zehnjährige Bestehen (persoenlich.com berichtete). Die Digitalagentur berät Kunden strategisch und konzipiert, gestaltet und entwickelt intuitiv bedienbare Websites, Mobile Apps, Business-Applikationen und Online-Shops. Mit ihrem «benutzerzentrierten Ansatz» hat Ginetta für Firmen wie Swiss Re, Helsana oder Hilti «messbaren Wert generiert» und Apps wie die der SBB oder von Doodle kreiert. 45 Mitarbeitende aus elf Nationen arbeiten an den Standorten Zürich und Bern. (pd/cbe)