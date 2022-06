Datenschutz

Immer mehr wollen Einsicht in Behördenakten

1385 Zugangsgesuche von Medienschaffenden und Privatpersonen sind 2021 bei den Bundesbehörden eingegangen. Das waren 16 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Datenschutzbeauftragte schreibt. In rund der Hälfte der Fälle gaben die Behörden das Nachgefragte vollständig frei.

In der Schweiz fordern immer mehr Privatpersonen und auch Medienschaffende Einsicht in Behördenakten, so der Datenschutzbeauftragte Adrian Lobsiger – hier an einer Medienkonferenz 2019 in Bern. (Bild: Keystone/Peter Schneider)