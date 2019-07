Der Immobiliendienstleister Privera macht mit Influencerinnen und Influencern auf sozialen Netzwerken für die 343 Wohnungen auf dem Bülacher Areal «Im Guss» aufmerksam. «Damit erreichen wir viele Digital Natives, was gerade im urbanen und konkurrenzintensiven Wohnungsmarkt im Raum Zürich von Vorteil ist», erläutert Marcel Frick, Leiter Vermietungsmanagement die Entscheidung, in einer Mitteilung. Ein weiterer Vorteil sei, dass deren Videos und Fotos das Wohnen im Guss-Quartier «aus mehreren, authentischen Perspektiven» erlebbar machen.

Das Fotoshooting findet in drei grosszügigen, lichtdurchfluteten Musterwohnungen statt. Ein Team vom Möbelhaus Pfister richtete die drei Wohnungen mit Kreativität in drei verschiedenen Stilen ein. Darin setzen sich nun die ehemalige Freestyle-Skifahrerin und das jetzige Model Mirjam Jäger, die Stylistin Luisa Rossi und der Schauspieler und Tänzer Marco Andre Da Silva gekonnt in Szene: Sich verträumt im Bett räkeln, ausgelassen mit dem Hund albern und oder auf dem Sofa fläzen und mit der Living-Services-App einen Wäscheservice bestellen.

Mit diesen Fotos bestimme das Influencer-Trio selbst, wie sie die vielen Vorzüge des nachhaltigen Wohnens «Im Guss» ihren Followern auf Instagram präsentieren, heisst es in der Mitteilung.

Verantwortlich bei Privera: Marcel Frick, Leiter Vermietungsmanagement, Medienarbeit: Katharina Bornhauser, verantwortlich bei Flowcube Communications: Idee, Konzept und Umsetzung: Germina Preses; Medienarbeit: Alfredo Schilirò, Mathias Fürer; Fotografie: Luisa Contreras; Video: Luisa Contreras, Fabio Schmid; Influencer: Mirjam Jäger, Luisa Rossi, Marco Andre Da Silva. (pd/eh)