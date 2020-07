Google: In Zürich bestimmen nun die Zooglers mit

Bei Google Zürich wurde jetzt eine Personalvertretung eingesetzt. Damit haben sich die «Zooglers», also die rund 5'000 Google-Mitarbeitenden in Zürich, in einem Streit mit dem eigenen Management rund um Mitarbeiterrechte durchgesetzt.

«Wir gratulieren den Mitarbeitenden von Google Zürich zu ihrer frisch gewählten Personalvertretung», schreibt die Gewerkschaft Syndicom in einer Mitteilung vom Montag. Dieser Schritt sei der gemeinsame Erfolg von zahlreichen Mitarbeitenden, die für ihre Rechte und mehr Mitbestimmung eingestanden sind. Nun habe einer der grössten Google-Standorte in Europa eine echte Arbeitnehmendenvertretung für die betriebliche Mitwirkung.

Das Thema war 2019 aufgekommen. Google-Mitarbeiter in Zürich wünschten sich eine Stimme innerhalb des Unternehmens (persoenlich.com berichtete). Syndicom hat die Bestrebungen für eine Personalvertretung seither unterstützt und ist jetzt erfreut, «dass diese gefruchtet haben». Die Gewerkschaft will den Mitarbeitenden und der Personalvertretung auch künftig zur Seite stehen. (eh)