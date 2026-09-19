Social Media: Influencer zeigt Cédric Wermuth an

Publiziert am 19.09.2026

Der Influencer Joung Gustav hat gemäss Tamedia eine Anzeige gegen SP-Co-Präsident Cédric Wermuth eingereicht. Wermuth hatte ihn in einem Social-Media-Beitrag mit einer «Neonazi-Bewegung» assoziiert, wie das Medienhaus schrieb.

Die parlamentarische Immunitätskommission müsse nun entscheiden, ob eine Strafverfolgung möglich ist. Tamedia schätzt die Chance dafür als gering ein. Den Begriff «Neonazi» habe der SP-Nationalrat im Nachhinein aus seinem Post gelöscht. Er habe keine Debatte über das Wort führen wollen, sagte Wermuth zu Tamedia. Joung Gustav sei für eine Stellungnahme nicht zu erreichen gewesen. Die zuständige Staatsanwaltschaft habe den Eingang einer entsprechenden Anzeige bestätigt. (sda/spo)