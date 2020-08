Facebook: Instagram Reels als Antwort auf Tiktok

Das Internetnetzwerk Facebook greift mit einem eigenen Produkt den Rivalen TikTok an. Am Mittwoch wurde Instagram Reels in verschiedenen Ländern gelauncht – darunter auch in der Schweiz. Mit der neuen Funktion, die zuvor in Deutschland, Frankreich, Brasilien und Indien getestet wurde, haben Nutzer die Möglichkeit, sich mit kurzen, editierbaren Videos und kreativen Elementen auszudrücken – ob für eine lustige Tanz-Performance zu cooler Musik oder die Sensibilisierung für soziale Anliegen.

Die 15-sekündigen Videos können nicht nur mit Freunden über den Feed oder Stories geteilt, sondern ebenso von der riesigen, vielfältigen und globalen Instagram Community auf Explore entdeckt werden. Reels von öffentlichen Accounts werden in einem grossen neuen Bereich auf Explore vorgestellt, wie Facebook mitteilt. Ausserdem gibt es eine Menge kreativer Tools wie AR-Effekte, Musik oder Videoschnitt. (pd/cbe)