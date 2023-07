Im Rahmen einer repräsentativen Umfrage bei 1500 Schweizerinnen und Schweizern hat der Online-Vergleichsdienst Moneyland.ch festgestellt, welche Smartphone-Marken in der Schweiz am verbreitetsten sind, wie es in einer Mitteilung heisst.

Apples iPhone bleibt das beliebteste Smartphone der Schweiz. 46 Prozent der 1500 befragten Personen nutzen demnach ein Smartphone des US-amerikanischen Technologiegiganten. Der südkoreanische Hersteller Samsung belegt mit 40 Prozent den zweiten Platz. Mit reichlich Abstand folgen die zwei chinesischen Hersteller Huawei (8 Prozent) und Xiaomi (6 Prozent). Auf Nokia aus Finnland entfallen noch 3 Prozent der Antworten; auf die weiteren Marken wie Google Pixel, LG und Motorola noch weniger.







Dass die Werte kumuliert mehr als 100 Prozent ergeben, ist auf die Möglichkeit der Mehrfachnennung zurückzuführen, da Schweizerinnen und Schweizer mehr als ein Smartphone nutzen können, heisst es weiter.

Trotz der Vielzahl der Hersteller ist die enorme Marktkonzentration hierzulande auffällig: 86 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer nutzen Smartphones von Apple und Samsung. Zieht man noch Huawei hinzu, liegt der Wert gar bei 94 Prozent. «Die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten sind vergleichsweise kaufkräftig und neigen zu teureren Modellen», stellt Mobilfunk-Experte Ralf Beyeler von Moneyland.ch fest.

Das iPhone und Samsung-Smartphones sind laut Mitteilung in der Deutschschweiz und in der Westschweiz ähnlich beliebt. Unterschiede fallen beim Geschlecht auf. Frauen tendieren eher zum iPhone, wobei Männer eher ein Smartphone von Samsung besitzen.





Vor allem bei den 18- bis 25-Jährigen erfreut sich das iPhone besonderer Beliebtheit. Zwei Drittel der befragten jungen Erwachsenen besitzen ein Gerät von Apple. Samsung legt dafür in der Gruppe der 26- bis 49-Jährigen deutlich an Popularität zu. Bei den 50- bis 74-Jährigen liegt der Hersteller aus Südkorea sogar knapp vor Apple.





Das iPhone ist bei der Schweizer Bevölkerung nicht nur am weitesten verbreitet, seine Nutzerinnen und Nutzer sind auch gemäss Mitteilung am zufriedensten mit ihrem Gerät. Ohnehin sind die Schweizerinnen und Schweizer mit ihrem Smartphone überaus zufrieden: Die mittlere Punktzahl über alle Marken hinweg liegt bei 8.5 Punkten.







Das Marktforschungsinstitut Ipsos hat im Auftrag von Moneyland.ch die repräsentative Online-Umfrage durchgeführt. Gefragt wurde, welches Smartphone die Befragten nutzen und wie zufrieden sie insgesamt mit dem Smartphone sind. Bei der Zufriedenheit konnten die Befragten zwischen 1 («überhaupt nicht zufrieden») und 10 («sehr zufrieden») wählen. Zur Auswahl standen folgende Geräte beziehungsweise Marken: iPhone von Apple, Samsung, Huawei, Nokia, Sony, Xiaomi, Wiko, LG, Fairphone, HTC, Honor, Google Pixel, Oppo. Mehrfachnennungen und Enthaltungen waren möglich. (pd/yk)