Lex Netflix

Ja-Komitee will neue Investitionsregeln

Streaminganbieter wie Netflix, Amazon oder Disney müssen künftig vier Prozent ihres Schweizer Umsatzes in Schweizer Filmproduktionen investieren. So sieht es geänderte Filmgesetz vor. Ein breit abgestütztes Komitee hat am Donnerstag für die Vorlage geworben.

Sprachen in Bern vor den Medien (v.l.): Matthias Aebischer (SP/BE), Melanie Mettler (GLP/BE), Matthias Michel (FDP/ZG), Andrea Gmuer (Mitte/LU), Regula Rytz (GP/BE) und Lilian Studer, (EVP/AG). (Bild: Keystone/Anthony Anex)