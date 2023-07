Im Monatsmittel besuchten gemäss der im Auftrag der Stiftung Mediapulse erhobenen Online Content Audience Data rund fünf Millionen Nutzerinnen und Nutzer die untersuchten Online-Plattformen, was einem Anteil von 60 Prozent der Bevölkerung entspricht. Pro Woche war die Hälfte der Bevölkerung mindestens einmal auf einer der untersuchten Plattformen unterwegs, wie es in einer Mitteilung heisst. So erreichten die teilnehmenden Onlinemedien pro Woche durchschnittlich 4,1 Millionen Nutzerinnen und Nutzer (49 Prozent Nettoreichweite).

Die Mediapulse Online Data bieten die Möglichkeit, den Traffic und die Nutzerschaft der partizipierenden Websites und Apps (91 Brands und 210 Assets) zu quantifizieren und nach inhaltlichen, technischen und personenbezogenen Merkmalen zu strukturieren. Zweimal jährlich fasst Mediapulse die Daten der Online-Forschung zusammen und publiziert diese im Rahmen eines Semesterberichts.

Diese umfassen laut Mitteilung aggregierte Betrachtungen und erlauben eine Gesamtsicht über die Nutzung der an der Studie teilnehmenden Websites und Apps. Neben einem Semesterverlauf für den Gesamtmarkt Schweiz werden auch Daten rund um die Strukturdaten der Nutzerschaft, entsprechende Tagesverläufe sowie die Rankings für die einzelnen Brands und Netzwerke zur Verfügung gestellt. Die Erhebung bezieht sich auf in der Schweiz wohnhafte Personen ab drei Jahren.

Die Online Content Audience Data bieten detaillierte Informationen für Online-Brands, wie Strukturmerkmale oder Nutzungsverläufe auf Stundenebene, heisst es weiter. Zudem ermöglichen tagesgenaue Daten, Analysen von spezifischen Ereignissen. Dabei zeigt sich, dass Onlinemedien die Nutzerinnen und Nutzer über den ganzen Tag begleiteten. Sie besuchten die entsprechenden Websites und Apps an Werktagen hauptsächlich am frühen Morgen (7 Uhr), am Mittag (12 Uhr) und am Abend (17 bis 22 Uhr). Am Wochenende verlief die Nutzung gleichmässig hoch über den Tag verteilt. (pd/yk)