Das Schweizer Geschäft des Online-Netzwerks Xing ist im letzten Jahr gewachsen. Zugelegt hat die deutsche Internet-Plattform vor allem bei Geschäftskunden.

Per Ende 2018 zählte Xing laut einer Mitteilung vom Dienstag hierzulande knapp 1,1 Millionen Mitglieder. Damit sei rund jeder dritte Berufstätige in der Deutschschweiz auf der Plattform vertreten. Insbesondere das Geschäft mit Schweizer Unternehmenskunden habe sich erfreulich entwickelt. Hier habe der Umsatz im Schweizer E-Recruiting-Geschäft 2018 um 43 Prozent zugelegt. Dies entspreche in etwa der Entwicklung im übrigen deutschen Sprachraum.

Denn auch ausserhalb der Schweiz ist Xing gewachsen. Das seit September 2011 im deutschen TecDAX gelistete Unternehmen mit Sitz in Hamburg verzeichnete im Berichtszeitraum ein Mitgliederzuwachs von 1,9 Millionen auf insgesamt 15,3 Millionen bis Ende 2018. Dabei würden gut 1 Millionen Nutzer die kostenpflichtige Mitgliedschaft in Anspruch nehmen, wie Xing mitteilte.

Wie Xing in der Mitteilung weiter schreibt, hätte sich die positive Entwicklung in der Schweiz auch in der lokalen Präsenz niedergeschlagen. So sei das Team am Standort Zürich im Laufe des vergangenen Jahres um 50 Prozent auf rund 30 Mitarbeitende vergrössert worden.

Unlängst kündigte Xing zudem an, dass die Betreiberfirma einen neuen Namen erhält. Hintergrund der geplanten Umbenennung in New Work sei die Fokussierung des Unternehmens auf eine bessere Arbeitswelt (persoenlich.com berichtete). (awp/sda/cbe)