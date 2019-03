Swico: Judith Bellaiche wird Geschäftsführerin

Der Vorstand hat sich nach einem mehrstufigen Evaluationsprozess entschieden, Judith Bellaiche als Geschäftsführerin des Verbands für die digitale Schweiz Swico anzustellen, dies schreibt der Verband in einer Mitteilung. Sie bringe dafür aus Sicht des Führungsgremiums das optimale Rüstzeug mit.



Bellaiche verfügt über ein juristisches Lizenziat der Universität Basel und hat 2017 einen Executive MBA in General Management der Universität St. Gallen erworben. Nach Berufsjahren in der Finanzdienstleistungsindustrie sowie der Gründung und Führung eines eigenen Unternehmens lancierte sie sich in die Politik. Als Mitglied der Grünliberalen Partei (GLP) amtierte sie während zwei Amtsdauern als Gemeinderätin (Exekutive) in ihrer Wohngemeinde Kilchberg und ist seit acht Jahren Kantonsrätin im Kanton Zürich, wo sie ihre Fraktion in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) vertritt.

Im Rahmen ihres Parlamentsmandats habe sie sich immer wieder für den ICT-Standort Schweiz eingesetzt, schreibt Swico. So zum Beispiel im Zusammenhang mit der kantonalen Digitalstrategie, der Besteuerung von Startups oder der Standortsicherung für den Impact Hub.



Die 48-jährige Kilchbergerin ist verheiratet und Mutter von zwei Söhnen. Sie löst Jean-Marc Hensch ab, der nach sieben Jahren die operative Führung des Verbands abgibt. Sie tritt ihre neue Funktion Anfang Mai an. (pd/wid)