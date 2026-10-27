Swiss Digital Collective: Drei Berner IT-Firmen spannen zusammen

Publiziert am 27.10.2026

Mit dem Swiss Digital Collective verankern die drei Unternehmen ihre seit Jahren bestehende Zusammenarbeit formell. Das teilten sie am Dienstag mit. Gemeinsam hätten sie bereits nationale Grossprojekte umgesetzt.

Dem Verein gehören Apps with love, Inova:solutions und Nexplore an. Er bildet den organisatorischen Rahmen für gemeinsame Projekte. Die Leistungen erbringen weiterhin die Mitglieder, die eigenständig bleiben. Zudem soll der Verein dem fachlichen Austausch und der Weiterbildung dienen. Die Partner verstehen das Modell als Alternative zu den Übernahmen, die den Schweizer Digitalmarkt derzeit prägten. Die Kundschaft erhalte so «die Nähe und Flexibilität eines KMU und die Leistungsfähigkeit eines grossen IT-Unternehmens», lässt sich Vizepräsident Daniel Aebersold, Verwaltungsrat von Nexplore, in der Mitteilung zitieren.

Präsident ist Valentin Naegeli, Co-Head of Marketing & Sales bei Apps with love. Aktuarin ist Cornelia Hauert von Inova:solutions. Dem sechsköpfigen Vorstand gehören zudem Stefan Räz, Philippe Streit und Martin Mattli an. Zusammen beschäftigen die drei Unternehmen rund 300 Mitarbeitende. Nexplore ist mit rund 200 Angestellten in Thun, Bern, Basel und Zürich der grösste Partner. Apps with love zählt inklusive Tochterfirma in Kroatien rund 60, Inova:solutions rund 45 Mitarbeitende. (pd/nil)