Campfire: Julia Fehér neue Content Producerin

Die Bieler Digitalagentur Campfire verstärkt ihr Team weiter und erweitert damit zugleich ihr Angebot. Julia Fehér komplettiert als Content Producerin das Kreativteam rund um Creative Director und Gründer Dirk Unger und Screen- und Motiondesigner Andreas Rüst, wie es in einer Mitteilung heisst.

Mit der erst 24 Jahre jungen Content Producerin holt sich Campfire ein frisches Talent in das erfahrene Team. Die junge Berlinerin zog vor knapp zwei Jahren in die Schweiz und hat einen Bachelor of Arts der Hochschule Mittweida in «Angewandte Medien». Fehér bringe viel Erfahrung aus der Film- und Fernsehbranche mit und lasse diese als Producerin in das Content-Marketing-Angebot von Campfire im Bereich digitale Plattformen, Social Media und digitale Kampagnen einfliessen, wie es weiter heisst.

Zusammen mit Projektleiter und Konzepter Damian Kunz sei Fehérs Hauptaufgabe die Entwicklung digitaler Kommunikationsmassnahmen sowie die Produktion von zielgruppenspezifischem Content. (pd/cbe)