SRF: Karpi moderiert «Kulturplatz» zum Thema KI

Patrick «Karpi» Karpiczenko hat für «Kulturplatz» eine Sendung konzipiert, in der er als Moderator aufzeigen will, was alles mit künstlicher Intelligenz möglich ist, und wo Gefahren bestehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Karpi arbeitet schon lang im Spannungsfeld zwischen Unterhaltung und Technologie, und setzt Künstliche Intelligenz und Machine Learning bereits in seiner Arbeit ein. Als Satiriker interessiert ihn vor allem, wie man Maschinen Humor beibringen kann.

Dazu trifft der 37-Jährige in der Sendung den Musiker Jojo Mayer, der KI für seine Musikproduktion nutzt und dafür plädiert, den herkömmlichen Kunstbegriff zu überdenken, heisst es weiter. Es würde zukünftig keine DJs oder Filmmusiker mehr brauchen, sagt er.

Ausserdem trifft Karpi die Autorin Simone Meier. Er hat die KI so programmiert, dass Simone Meier nun mit der Protagonistin Gerda aus ihrem Bestseller-Roman «Kuss» sprechen kann. Der Satiriker beleuchtet gemäss Mitteilung gemeinsam mit dem Parteipräsidenten der Grünen, Balthasar Glättli, die Gefahren und Risiken der Nutzung von KI für die Wahlen im Herbst.

Nicht zuletzt muss auch die «Kulturplatz»-Moderatorin Nina Mavis Brunner zuschauen, ob sie mithilfe von KI obsolet gemacht werden könnte, denn Karpi generiert Bild und Ton von ihr.

Die «Kulturplatz»-Folge wird auf SRF 1 am Mittwoch, dem 3. Mai, um 22.25 Uhr ausgestrahlt. (pd/yk)